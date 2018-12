12.12.2018 h 15:27 commenti

Perde il controllo dell'auto e finisce contro i veicoli in sosta lungo la sr325

L'incidente stamani in località Le Piana, a provocarlo un colpo di sonno o un malore. Portati in ospedale un uomo e una donna di 50 anni

Ha perso il controllo della sua auto, forse per un malore o per un colpo di sonno, e la vettura, dopo aver sbattuto contro la massicciata, ha terminato la sua corsa sbattendo contro i veicoli parcheggiati lungo la strada. E' successo verso le 11 di stamani, 12 dicembre, sulla sr325, in località Le Piana nel comune di Vernio. Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso i due occupanti dell'auto: un uomo di 50 anni e una donna coetanea. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso del Santo Stefano, il primo in codice verde, la seconda in giallo. La polizia municipale ha effettuato i rilievi e regolato la viabilità fino alla rimozione dell'auto.

