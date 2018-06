17.06.2018 h 16:48 commenti

Perde il controllo dell'auto e finisce contro altre vetture in sosta

L'incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Donizetti a San Paolo. Il 35enne avrebbe affrontato ad alta velocità la strada per poi sbandare

Avrebbe affrontato ad alta velocità via Donizetti a San Paolo, per poi perdere il controllo della sua auto e finire contro alcune vetture in sosta, danneggiandole. E' successo verso le 15.30 di oggi, domenica 17 giugno. Protagonista un 35enne di nazionalità albanese. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri sia la polizia municipale che sta svolgendo gli accertamenti. L'uomo è stato medicato sul posto da un'ambulanza del 118 ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sono almeno tre le auto in sosta danneggiate. Al momento la polizia municipale non ha ancora fornito una ricostruzione ufficiale di quanto sia accaduto. Non è chiaro se ci sia anche uno scooter coinvolto.

Edizioni locali collegate: Prato

