Perde il controllo dell'auto, esce di strada e resta incastrato nella vettura

E' successo ieri sera a Schignano. Il conducente è stato trasportato al Santo Stefano. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per estrarre il 44enne dall'abitacolo

Perde il controllo della vettura e esce di strada, restando in bilico sul ciglio della carreggiata. E' successo ieri sera 9 novembre in via Emilio Bertini a Schignano, intorno alle 21.15. Ferito il conducente dell'auto, un uomo di 44 anni, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vaiano, un'ambulanza della Pubblica Assistenza con medico a bordo e una della Misericordia di Vaiano oltre che una squadra dei vigili del fuoco per liberare il conducente, che nell'impatto è rimasto incastrato all'interno della vettura.Il 44enne, una volta affidato alle cure dei sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Ancora da accertare le cause dell'incidente dove non risultano coinvolte altre vetture.