Perde il controllo del Suv e si ribalta dopo avere urtato tre auto in sosta

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Tobia Bertini. Il conducente del mezzo è uscito fortunatamente illeso dalla carambola. La polizia municipale ha chiuso la strada per un paio d'ore

Ha perso il controllo del Suv mentre percorreva via Tobia Bertini e, prima di ribaltarsi, ha danneggiato tre auto in sosta. E' successo verso le 16 di oggi 7 luglio e per fortuna nel rocambolesco incidente non ci sono stati feriti. Il conducente del Suv, un cittadino cinese di 38 anni, è infatti uscito illeso dalla vettura, mentre fortunatamente non c'erano pedoni sul marciapiede.

La polizia municipale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e all'ambulanza della Croce d'Oro, ha dovuto chiudere la strada per un paio d'ore, in modo da fare i rilievi e consentire la rimozione delle auto danneggiate. Accertamenti verranno fatti anche sul conducente del Suv, per verificare le sue condizioni al momento in cui ha perso il controllo del mezzo.