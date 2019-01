22.01.2019 h 09:03 commenti

Perde il controllo del proprio mezzo e colpisce cinque auto in sosta

L'incidente è avvenuto ieri sera in via Marx. Il conducente, 56 anni, è risultato negativo all'alcol test

Ha perso il controllo del mezzo ed è finito sulle auto in sosta danneggiandone ben cinque. La scheggia impazzita è un'utilitaria guidata da un uomo di 56 anni. Ieri sera, 21 gennaio, attorno alle 19.30, stava percorrendo via Marx quando all'altezza dei giardini è finita sulle auto parcheggiate. L'uomo è stato portato all'ospedale in codice verde.Dai test effettuati dalla polizia municipale non era ubriaco. Probabilmente è stata solo una distrazione. Non risultano altri feriti mentre il bilancio dei danni causati agli altri mezzi è piuttosto pesante.