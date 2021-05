28.05.2021 h 08:44 commenti

Perde il controllo del motorino sulla provinciale 325, sessantasettenne finisce all'ospedale

L'incidente è avvenuto, all'alba di questa mattina, all'altezza del campo sportivo di Vaiano, sul posto un'ambulanza della Pubblica Assistenza e una pattuglia dei carabinieri di Vernio

Perde il controllo del motorino lungo la provinciale 325 all'altezza del campo sportivo di Vaiano, trasportato in codice giallo un 67enne che questa mattina 28 maggio intorno alle 5,30 viaggiava da Vernio in direzione Prato. A prestare i primi soccorsi i volontari della Misericordia che al momento dell'incidente stavano transitando lungo la provinciale, il 67enne ha riportato un trauma al braccio destro e escoriazioni sul viso. Sul posto i carabinieri di Vernio e un'ambulanza del 118 della Pubblica Assistenza Ancora da accertare le cause dell'incidente che non ha coinvolto altri mezzi.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

