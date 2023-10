Una brutta avventura, che per fortuna si è conclusa con il lieto fine, per due gattini che ieri domenica 29 ottobre hanno percorso oltre 200 km nel vano del motore di una macchina. Ora i cuccioli, che hanno circa 45 giorni, stanno bene. Fondamentale l' intervento dei volontari della sede di Prato della LAV - Lega Anti Vivisezione insieme a quelli dell'associazione Oasi felina di Prato che sono riusciti ad estrarli dal motore dell'auto mettendoli in sicurezza. Sono molto probabilmente due fratellini appartenenti alla stessa cucciola, un maschietto ed una femminuccia. A chiamare i soccorritori il proprietario dell'auto che, una volta arrivato a Paperino, era partito da Piombino, si è accorto della presenza dei due cuccioli. I gattini si trovano ospiti di una ragazza del posto in attesa di adozione. Nel pomeriggio di oggi saranno visitati dalla Clinica Veterinaria Galilei. Per la loro adozione è possibile contattare la LAV di Prato al numero 0574/1747113 oppure l'Oasi felina di Prato al numero 351/7862930.