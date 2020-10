20.10.2020 h 11:29 commenti

Percorre contromano la tangenziale: bloccato dalla polizia municipale che gli ritira la patente

Grosso spavento per gli automobilisti che stamani percorrevano il tratto di viale Fratelli Cervi e che si sono trovati di fronte la Mercedes

Ha rischiato di provocare un grave incidente e solo il pronto intervento di due pattuglie della polizia municipale ha evitato guai peggiori. Un uomo, stamani 20 ottobre, alla guida di una Mercedes ha imboccato contromano la tangenziale nel tratto di viale Fratelli Cervi compreso tra le rotatorie con via di Cantagallo e via Ofelia Giugni. E' successo intorno alle 9.30 ed è facile immaginare il panico tra gli automobilisti che si sono trovati contromano la vettura. Immediato è stato l'allarme dato dagli stessi automobilisti alla centrale della polizia municipale che ha inviato sul posto le due pattuglie più vicine. Gli agenti sono arrivati nel giro di poco e hanno intercettato l'auto che è stata fatta poi fermare in un'area di servizio. All'incauto automobilista, di cui non sono stati forniti altri dati, è stata immediatamente ritirata la patente con la sospensione del documento di guida. E' stato inoltre sanzionato per la grave infrazione che poteva portare a conseguenze tragiche. Da quanto appreso, l'uomo non sarebbe stato in stato di ebbrezza e non è chiaro il motivo del suo comportamento.

Edizioni locali collegate: Prato

