Per un giorno il polo scolastico di Reggiana trasformato in isola pedonale

L'iniziativa nell'ambito della settimana europea della mobilità è piaciuta a ragazzi, insegnanti e presidi. Meno traffico in via Reggiana e autobus in orario. Inaugurato un camminamento per i ragazzi della don Milani

Una giornata senza macchine e motorini nel polo di Reggiana, questa mattina 21 settembre, tutta la viabilità interna alle scuole, parcheggi compresi, è stata trasformata in un’immensa isola pedonale attrezzata anche con aree relax. E per la prima volta da anni gli autobus del servizio scolastico sono arrivati in orario. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale, in collaborazione con i presidi, nell’ambito della settimana europea per la mobilità. “Abbiamo chiesto ai ragazzi – spiega l’assessore alla mobilità Filippo Alessi – di lasciare i motorini o le macchine nel parcheggio di Abeé Pierre in modo da fare 150 metri a piedi. Il risultato è stato sorprendente: niente code in via Reggiana, autobus in orario e i ragazzi che durante l’intervallo hanno potuto usufruire di un’ area generalmente invasa dalle macchine”. Un’ iniziativa che è piaciuta anche al dirigente scolastico del Datini. “Ho proposto all’amministrazione comunale – spiega Daniele Santagati – di utilizzare la strada interna al polo solo come corsia per gli autobus, questo permetterebbe ai ragazzi di sfruttare anche gli spazi esterni”. L’idea di poter fare la “vasca” piace a tutti i ragazzi, anche se per molti questa mattina è stato comunque un sacrificio farsi lasciare a qualche centinaia di metri dall’ingresso della scuola. Durante tutta la mattinata i ragazzi e i professori hanno potuto provare biciclette e monopattini, ma anche riposarsi nelle aree relax. Ora le impressione dei protagonisti della giornata verranno raccolte in un unico documento e poi presentate alla Provincia, che gestisce gli spazi scolastici. “Abbiamo voluto dimostrare – ha spiegato Alessi – che con un piccolo sacrificio si può ottenere un grande beneficio. Mi piacerebbe che i ragazzi prendessero questa passeggiata mattutina come un’ abitudine utilizzando anche le varie entrate al polo scolastico”.

Giornata di festa anche per gli alunni della don Milani che da oggi hanno un passaggio pedonale in sicurezza che collega il parcheggio sul retro di parco Prato, utilizzato dai genitori la mattina e il pomeriggio, con la loro scuola. “Abbiamo inaugurato – ha commentato il sindaco Matteo Biffoni – un percorso in sicurezza che favorisce l’autonomia dei ragazzi e decongestiona il traffico su via Reggiana. Entro Natale a fianco della pista ciclabile verranno realizzati anche due giardini per gli alunni delle medie e delle superiori”.



