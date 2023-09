Sabato 9 settembre i musei ed alcuni degli edifici storico-monumentali più importanti della città faranno un'apertura straordinaria gratuita o al costo simbolico di 1 euro anche con visite guidate. Nel clima di festa dell'8 Settembre, del Corteggio e degli appuntamenti che abbracceranno anche il fine settimana, sabato 9 sarà l'occasione per scoprire o riscoprire veri tesori del nostro territorio: l'iniziativa è promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con gli enti e le associazioni culturali pratesi.

Fondazione Conservatorio San Niccolò: aprirà dalle 11 alle 17, il biglietto è gratuito. Ci saranno visite guidate alla Chiesa del Conservatorio, al Coro, alla Sala del Capitolo ed al Refettorio Antico, per un numero massimo di 30 partecipanti ogni visita, in questi orari: 11, 12.30, 15.30 e 17.

Prenotazione obbligatoria chiamando il 0574433082.

Galleria di Palazzo degli Alberti: l'orario sarà dalle 10.30 alle 19 e il biglietto gratuito.

Palazzo Comunale: visite guidate con partenze alle 16.30 e alle 17.45, come sempre gratuitamente.

Prenotazione obbligatoria a prenotazioni.museiprato@ coopculture.it

Villa Rospigliosi: aprirà dalle 19 alle 22 con la l'inaugurazione della mostra Prato Stop e il biglietto sarà gratuito.

Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci: gli orari di apertura saranno dalle 10 alle 19 e dalle 21 alle 24. Il costo del biglietto sarà come da tariffario durante il giorno, mentre sarà di 1 euro per l'apertura serale.

Musei Diocesani: orario di apertura dalle 10 alle 17 e il costo del biglietto sarà di un euro.

Museo del Tessuto: gli orari di apertura saranno dalle 10 alle 19 e dalle 21 alle 24. Il biglietto sarà come da tariffario durante il giorno, mentre 1 euro per l'apertura serale.

Museo di Palazzo Pretorio: aprirà alle 10.30 fino alle 18.30 e dalle 21 alle 24, con l'ultimo accesso alle 23.30. Il costo del biglietto sarà di 1 euro per tutta la giornata.

Museo Italiano di Scienze Planetarie: l'orario sarà dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23.30. Il costo del biglietto sarà durante il giorno come da tariffario, mentre 1 euro per l'apertura serale. L'ultimo accesso consentito sarà alle 23.