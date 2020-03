02.03.2020 h 10:53 commenti

Per tutto il mese di marzo museo Soffici gratuito per le donne

Iniziativa del Comune di Poggio a Caiano per celebrare i diritti delle donne. L'assessore alle Politiche sociali: "Diffondere cultura è il modo migliore per sottolineare l'importanza di questa ricorrenza"

Fino al 31 marzo l'ingresso al museo Soffici a Poggio a Caiano sarà gratuito per le donne. “Nel mese in cui si celebra la giornata internazionale per i diritti delle donne – il commento dell'assessore alle Politiche sociali Maria Teresa Federico – vogliamo dare un incentivo alla visita del museo. Diffondere cultura è il modo migliore per garantire i diritti. L'invito è rivolto in particolare alle giovani donne che rappresentano il futuro della nostra società”.



