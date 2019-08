07.08.2019 h 18:22 commenti

Per tre settimane niente treni sulla linea ferroviaria tra Prato e Bologna. Addio al sogno alta velocità

Via al cantiere per mettere a norma la Grande Galleria dell'Appennino. Impegnati 180 tecnici e operai. Servizio sostitutivo con autobus. Intanto l'onorevole Mazzetti incontra l'amministratore delegato di Fs per chiedere un collegamento veloce per Prato: nessuna speranza per l'alta velocità

Cantieri aperti e tre settimane senza treni sulla linea direttissima Bologna-Prato. La circolazione dei regionali sarà sospesa dalla notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto fino alla notte tra domenica e lunedì 2 settembre.

I cantieri, operativi fra le stazioni di Pianoro e Prato, sono legati a lavori di potenziamento e adeguamento dell'infrastruttura agli standard previsti dalla rete europea per il traffico delle merci. In questo periodo circa 180 tecnici di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana e imprese appaltatrici interverranno nella Grande Galleria dell'Appennino per attività di ampliamento e manutenzione straordinaria. Contestualmente proseguiranno le attività, già avviate, di impermeabilizzazione di ponti ferroviari, sostituzione traverse e miglioramento tecnologico della linea.

Come detto molti i disagi per gli utenti: per tutta la durata dei cantieri i treni regionali saranno cancellati nella tratta interessata e il servizio svolto con autobus. In particolare sono previste corse bus tra Bologna e Prato - con la sola fermata intermedia di San Benedetto Val di Sambro, tra Pianoro e Sasso Marconi - per un collegamento stradale alternativo più veloce, tra Sasso Marconi e Monzuno-Grizzana-San Benedetto Val di Sambro e tra San Benedetto Val di Sambro e Prato. Sono previste modifiche anche ai treni Intercity, Intercity Notte ed Euronight. Sarà attiva, infine, anche una corsa giornaliera diretta con autobus Prato-Bologna e quella feriale Vernio-Vaiano.

Intanto, sul futuro della direttissima, oggi la deputata pratese di Forza Italia Erica Mazzetti, assieme alla collega Bergamini (vice presidente della commissione trasporti) ha incontrato l'amministratore delegato di Fs Battisti chiedendo una fermata dell'alta velocità su Prato.

"Da una analisi della situazione infrastrutture - spiega Mazzetti - è emersa l'impossibilità tecnica per tale cosa. Ho proposto allora di ampliare la rete per far passare treni veloci in questa tratta con unica fermata a Prato. Battisti, insieme ai tecnici, si è reso disponibile a valutare questa opportunità magari facendo anche un operazione di marketing con le aziende del distretto per agevolare i costi".