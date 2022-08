25.08.2022 h 12:49 commenti

Per tre anni non versano al Comune la tassa di soggiorno, albergatori condannati a pagare quasi 70mila euro

Sentenza della Corte dei Conti a carico di due fratelli pratesi finiti nei guai dopo un accertamento della guardia di finanza. Pur avendo effettuato le dichiarazioni mensili degli ospiti dell'hotel, i due non hanno mai trasferito la quota dell'imposta al Comune

Due imprenditori pratesi sono stati condannati dalla Corte dei Conti a pagare al Comune di Montecatini Terme quasi 70mila euro, vale a dire l'equivalente delle tasse di soggiorno incamerate dal loro albergo tra il 2013 e il 2016. I due, fratelli di 55 e 45 anni, chiamati a rispondere nella loro qualità di legali rappresentanti che si sono succeduti alla guida della società che controlla l'hotel, dovranno versare nelle casse comunali 67.842 euro e qualche centesimo.

Il procedimento erariale nasce da una serie di controlli della guardia di finanza sulle strutture ricettive della provincia di Pistoia con diversi albergatori segnalati per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno. In seguito alle verifiche della procura contabile, è effettivamente emerso che, pur avendo effettuato le dichiarazioni mensili degli ospiti dell'albergo, i due imprenditori non avevano provveduto a trasferire al Comune quanto dovuto. I due fratelli non hanno presentato memorie scritte, non hanno chiesto di essere sentiti e, da ultimo, non si sono costituiti in giudizio e, dunque, sono stati condannati in contumacia e ritenuti responsabili del danno erariale al Comune di Montecatini Terme.



