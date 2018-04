31.03.2018 h 10:33 commenti

Trasportava la droga viaggiando in treno, spacciatore arrestato alla stazione. Nell'intestino aveva due etti e mezzo di eroina

In carcere un uomo di 25 anni. Gli agenti della sezione antidroga lo hanno seguito dalla stazione fiorentina di Rifredi fino a Prato. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Viaggiava in treno con la droga divisa in ovuli occultati nell'intestino. Un nigeriano di 25 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 marzo, dagli agenti della sezione antidroga della questura di Prato che hanno recuperato 250 grammi di eroina divisa in una ventina di ovuli. Lo spacciatore è stato arrestato alla stazione centrale di Prato subito dopo essere sceso dal treno partito da Firenze e diretto in Versilia. Le indagini della polizia hanno avuto inizio alla stazione di Rifredi perché l'attività investigativa faceva ritenere che la droga arrivasse da Napoli per mezzo di pusher nigeriani. Effettivamente dall'intercity Napoli-Milano è sceso un giovane già visto più volte in centro a Prato. Il nigeriano è stato seguito sul treno che ha preso successivamente ed è stato bloccato una volta sceso alla stazione centrale. Ha subito ammesso di trasportare ovuli di eroina che ha espulso poi all'ospedale dove è anche stato sottoposto ad una tac. Per lui sono scattate le manette.



Edizioni locali collegate: Prato

