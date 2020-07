29.07.2020 h 11:12 commenti

Per tornare in patria serve il tampone, cinesi in fila da Iama e Diagnosys

Le due strutture del circuito Sistema Salute svolgono il nuovo servizio privatamente su accreditamento della Regione e a prezzi in linea con il sistema pubblico. Tra gli utenti anche i monaci buddisti del tempio di Prato e le cicliste della Trek-Segafredo

Anche i monaci buddisti del tempio di Prato si sono rivolti ai centri Diagnosys (via Lepanto 21/23) e Iama (via Pistoiese 613/2) del circuito Sistema Salute per i tamponi per la diagnosi da coronavirus, il nuovo servizio che le due strutture sanitarie svolgono privatamente da qualche giorno, su accreditamento della Regione e a prezzi in linea con il sistema pubblico, in collaborazione con Etrusca Medica e Futura Medical.

Un apposito gazebo per l'effettuazione del tampone laringo-faringeo è stato impiantato all'angolo tra via Castagnoli e via PIstoiese.

Sono soprattutto gli stranieri, residenti a Prato, che vogliono tornare ai loro paesi d'origine, e italiani in procinto di recarsi all'estero, che richiedono il tampone. In prevalenza sono i cinesi a rivolgersi a Diagnosys e Iama, visto che non è possibile entrare nel loro paese senza l'attestazione di aver eseguito un tampone, almeno 48 ore prima della partenza.

Ma ci sono anche le cicliste e l'intero staff della squadra femminile della Trek-Segafredo, la formazione di Vincenzo Nibali, che si sono rivolti ai due centri del Sistema Salute in procinto della ripresa delle gare.

Tamponi che sono analizzati e forniti a Diagnosys e Iama da uno dei tre centri toscani appositamente autorizzati dal ministero della Salute.