27.12.2023

Per salutare il 2024 il centro di Prato diventa una grande discoteca a cielo aperto

Conto alla rovescia per il Capodanno Live: ogni zona dedicata a un decennio musicale con spettacoli dal vivo e il coinvolgimento di tanti locali. E nel pomeriggio l'iniziativa rivolta ai più piccoli

Un grande party diffuso in tutto il centro storico di Prato per salutare il 2024 con concerti e dj set nelle vie, nelle piazze e nei locali cittadini, attraverso generi e stili musicali diversi tra loro. E' questo l'evento di Capodanno che animerà la città a partire dalla sera del 31. Il centro storico sarà suddiviso in quattro macro aree (corrispondenti agli “assi” storici dei quartieri di Prato), ognuno dedicato a un decennio musicale differente: anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. Son coinvolti numerosi artisti e gruppi musicali e sono molti i locali che hanno aderito all'iniziativa.

Come anteprima, a partire dalle 17 e fino alle 19 in piaza San Domenico, ci sarà il Capodanno dei piccoli con giochi, musica e animazioni per i bambini. Dalle 23.30, invece, tutto il centro storico di Prato si animerà di musica. In particolare: anni Settanta in via Pugliesi con i Fun Cool, in via Settesoldi con i Dipende Da Sally. Per gli appassionati di musica Anni Ottanta in via Santa Trinita sarà protagonista il celebre il duo drag Karma B, mentre in piazzetta Buonamici i Planet Rebel. Gli Anni Novanta saranno invece rappresentati in via Cesare Guasti dai Banda Larga e in via Santo Stefano con i musicisti di Riccardo Mori. La musica degli anni recenti sarà invece protagonista in piazza del Comune con il dj set a cura di Radio Bruno e l'intrattenimento dei Gemelli Siamesi. L'ingresso a tutti gli eventi è libero a partire dalle 23,30.

La festa continuerà nei locali del centro storico che hanno aderito all'iniziativa: Cigarba, Gradisca 1973, La Cova Prato, La Taverna dell'Orco, Locanda del Terzo Tempo, Le Barrique, In Piazzetta Food & Drink, Ozne, Ragiona Manduco Ergo Sum, Todo Bien, Squisio, Murà, Da Tommi Ridammi un bacino, Camelot 3.0, Voglia e' Turnà, Bartat, Il Sindaco, Wallace. L'evento è del Comune di Prato a cura di Fonderia Cultart e Beer on the road, in collaborazione con Confcommercio e la media-partnership di Radio Bruno.

Per permettere la festa "Capodanno Live Music Prato", dalle 22 fino alle 3 di notte vigeranno divieto di sosta e divieto di transito in via Santo Stefano, via Settesoldi, via Firenzuola, piazza del Pesce, piazza del Comune, eccetto il tratto di collegamento tra via Ricasoli e via Mazzoni, via Pugliesi, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Garibaldi e via dell'Accademia, via Santa Trinita, tra via Atto Vannucci e via Silvestri e via Guasti, nel tratto compreso tra piazza del Comune e via Carraia.