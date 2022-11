17.11.2022 h 13:44 commenti

Per rubare una cassa di bibite minaccia la dipendente di un supermercato, arrestato

In manette è finito un pluripregiudicato di 32 anni, bloccato dai carabinieri in via Filzi. Domani la convalida dell'arresto davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato

Il furto di una cassa di bibite si è trasformato nell'accusa di tentata estorsione e il protagonista, un nigeriano di 32 anni, pluripregiudicato, è finito in manette. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di una pattuglia impegnata nel controllo del territorio e che, in via Filzi, si è imbattuta nel nigeriano che stava discutendo con una donna cinese, dipendente di un supermercato, che stava cercando di farsi restituire la cassa di bibite che aveva appena scaricato da un furgone. Secondo la ricostruzione, l'uomo le avrebbe detto di lasciarlo andare con la refurtiva altrimenti avrebbe spaccato tutte le altre bottiglie che facevano parte del carico. Domani, venerdì 18 novembre, il 32enne, che ha all'attivo un lunghissimo elenco di precedenti, soprattutto furti e estorsioni ai danni di cittadini cinesi, comparirà davanti al giudice delle indagini preliminari per la convalida dell'arresto.



