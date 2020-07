30.06.2020 h 15:55 commenti

Per ricaricare il cellulare si allaccia abusivamente alla linea elettrica di un bar, denunciato

Il giovane è stato trovato stamani dalla polizia sdraiato in piazza delle Carceri davanti al Dek Italian Bistrot

Aveva attaccato il cellulare, per ricaricarlo, ad un cavo interrato di proprietà del Dek Italian Bistrot di piazza delle Carceri. E questo è costato una denuncia per furto di elettricità ad un 23enne egiziano, irregolare e già colpito dalla misura del foglio di via da Prato. Il giovane è stato trovato stamani, 30 giugno, intorno alle 7.45 da una pattuglia delle Volanti. i poliziotti lo hanno visto sdraiato a terra e si sono avvicinati per controllarlo, scoprendo l'allaccio abusivo al cavo di proprietà del bar. A quel punto lo straniero ha pensato bene di aggravare la sua posizione, fornendo false generalità. Così, una volta portato in Questura e identificato, è stato denunciato anche per false attestazioni sull'identità personale e per aver violato il foglio di via.

