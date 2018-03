31.03.2018 h 10:59 commenti

Per recuperare un credito si rivolge ad un imprenditore e resta vittima di estorsione, ex bancario costretto a pagare 80mila euro

Un anno di indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo coordinati dalla procura di Prato. Nei giorni scorsi la procura ha notificato gli avvisi di conclusione indagini a sei persone originarie della Calabria accusate di estorsione e minacce

Ha chiesto ad un imprenditore edile di aiutarlo a recuperare un credito che vantava nei confronti di un pregiudicato milanese ma è rimasto intrappolato nell'ingranaggio ed è diventato lui stesso vittima di estorsione. Solo le lunghe e complesse indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Prato guidati da Vitantonio Sisto hanno consentito ad un ex bancario di liberarsi della morsa di un gruppo calabrese, capeggiato dall'imprenditore edile. Nei giorni scorsi il sostituto procuratore Egidio Celano ha notificato gli avvisi di conclusione indagine a sei persone accusate, con ruoli diversi, di aver fatto parte di un'organizzazione che avrebbe estorto con intimidazioni e minacce 80mila euro all'ex bancario, originario di Siena ma residente a Prato. Le indagini si sono sviluppate anche fuori città, a Verona, Reggio Emilia e Crotone. Nel corso dell'inchiesta pratese quasi tutti gli indagati sono finiti in carcere su disposizione dei giudici di altre città per indagini condotte su altri fronti relativamente a rapina a mano armata e vendita di false fatturazioni.

Principale indagato un imprenditore edile che danni vive e lavora a Prato a cui la vittima dell'estorsione si era rivolta per il recupero forzoso di un'ingente somma di denaro vantata da un pregiudicato milanese. L'imprenditore ha chiamato a raccolta i suoi collaboratori, parenti e amici legati da interessi illegali, e con loro avrebbe iniziato a controllare passo passo l'ex bancario per costringerlo con minacce e intimidazioni a sborsare 80mila euro facendogli credere di essere riusciti a recuperare il suo credito. Minacce e intimidazioni che si sarebbero realizzate anche attraverso una presenza costante degli indagati in ogni luogo frequentato dall'uomo. Secondo quanto ricostruito, due del gruppo calabrese si sarebbero insediati stabilmente a casa dell'ex bancario minacciandolo ripetutamente anche con racconti sui loro precedenti. Alla fine l'uomo ha ceduto e ha consegnato il denaro attraverso due versamenti su conti correnti on line intestati ad un prestanome.

L'attività dei carabinieri e della procura di Prato rientra in un disegno più ampio di attenzione al fenomeno dei gruppi meridionali “esportatori in Toscana di un sistema delinquenziale che cerca di trovare terreno fertile nell'ambito di una popolazione impreparata e fortemente vulnerabile di fronte a tali tipologie di illegalità”. L'appello dei magistrati e delle forze dell'ordine è rivolto a chiunque si trovasse in situazioni simili: “Rivolgersi immediatamente alle autorità”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus