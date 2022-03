25.03.2022 h 19:19 commenti

"Per proteggere e servire", la prima nazionale sul palco dell'Accademia Danza studio 44

Lo spettacolo del gruppo teatrale Kumpania è la versione completa del corto finalista in vari concorsi nazionali

Sabato 2 aprile, in una doppia replica, alle ore 18 e alle ore 21, al teatro dell’Accademia di Danza Studio 44 di Prato, c’è il debutto nazionale dello spettacolo originale "Per proteggere e servire", ultima fatica del gruppo teatrale Kumpania, composto dagli attori Anastasia Castagno, Mila Damato ed Eliseo Pantone che è anche regista e autore della rappresentazione. Dopo il successo riscontrato dall'omonimo corto, finalista in vari concorsi nei teatri di Roma e del Lazio, e dopo un’attesa di due anni, arriva finalmente la versione completa dello spettacolo. Dato che il debutto, previsto inizialmente per il 2020, è stato posticipato a causa della pandemia, il gruppo teatrale Kumpania ha deciso di proporre il suo nuovo lavoro nel primo weekend dopo la fine dello stato di emergenza prevista dal governo il prossimo 31 marzo. Il 2 aprile è la data che vuole rappresentare quindi un punto di partenza per una rinascita del gruppo e dell’arte teatrale italiana. Per biglietti e prenotazioni:340 4784220; e-mail: kumpania@hotmail.com; oppure direttamente a teatro (via Bologna 108A) il giorno dell’evento.

