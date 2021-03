31.03.2021 h 13:15 commenti

Per Pasqua stretta nei controlli decisa dalla Prefettura, in tre mesi fatte oltre 1.200 sanzioni

Aumento, in qualche caso raddoppio delle pattuglie dislocate ovunque sul territorio provinciale per contrastare la diffusione del coronavirus. Giro di vite a partire da venerdì e fino a lunedì sera. Il bilancio di tre mesi di controlli: quasi 23mila persone identificate e verifiche in 5.800 attività commerciali

Posti di blocco, controlli serrati, vigilanza stretta: sarà difficile, nei giorni delle feste di Pasqua, sottrarsi alle limitazioni imposte dalla zona rossa, parola di prefettura. La riunione di ieri, martedì 30 marzo, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito un deciso giro di vite sui controlli utili a contenere la diffusione del coronavirus.

Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie municipali sono chiamati ad un lavoro straordinario con impiego di più pattuglie dislocate ovunque in tutta la provincia. Verifiche che non riguarderanno solo l'accertamento dei motivi per i quali si è fuori casa, ma anche il corretto utilizzo della mascherina, il rispetto delle regole antiassembramento e la rigorosa osservanza di tutte le indicazioni varate dal Governo per tenere a freno il numero dei contagi. Misure che sono state trasmesse dal ministero dell'Interno al Dipartimento di pubblica sicurezza e successivamente alle questure di tutta Italia che hanno il compito di predisporre, nei fatti, i servizi sul territorio di concerto con le prefetture e con le altre forze dell'ordine. L'ordinanza del questore dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Le pattuglie aumenteranno e a tratti raddoppieranno per garantire un monitoraggio costante e completo sul territorio. Lo sforzo inizierà già venerdì e si concluderà lunedì sera, a feste finite.

Intanto la prefettura ha reso noto il bilancio dei controlli tra il primo gennaio e il 30 marzo: 22.628 le persone identificate, 1.271 delle quali sanzionate e 4 denunciate; 5.791 le attività commerciali e i pubblici esercizi controllati, 31 i titolari sanzionati, 13 le chiusure provvisorie e 2 definitive.



