Per oltre venti anni ha continuato a guidare nonostante la patente sospesa

La donna, una sessantenne, è stata fermata dalla polizia municipale a bordo di un'auto priva di assicurazione ma quando gli agenti hanno verificato i documenti è emersa l'incredibile situazione

E' stata fermata da una pattuglia della polizia municipale per un controllo ed è subito emerso che stava guidando un'auto prova di assicurazione. ma quando gli agenti hanno approfondito l'accertamento è saltata fuori una cosa incredibile: la donna, una pratese di 60 anni, aveva un provvedimento di sospensione della patente di guida che risaliva al 1999 ed era tuttora valido. per 21 anni, quindi, ha continuato a guidare pur non potendolo più fare.

La 60enne è stata quindi sanzionata per guida con patente sospesa e senza assicurazione. Il veicolo invece è stato sequestrato.