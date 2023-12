06.12.2023 h 12:33 commenti

Per Natale arriva in città il circo con un chapiteau dallo stile retrò e gradinate in legno

Il tendone sarà montato negli spazi sportivi Milton Nesi a Coiano. Lo spettacolo Kairòs di Teatro nelle Foglie rientra nel cartellone del Metastasio dal 14 al 17 dicembre, con doppia programmazione nel fine settimana

Torna in città il circo sotto un elegante chapiteau con decorazioni in stile retrò e pavimento e gradinate in legno all' interno degli spazi sportivi Milton Nesi a Coiano.

Lo spettacolo Kairòs di Teatro nelle Foglie rientra nel cartellone del Metastasio dal 14 al 17 dicembre con doppia programmazione nel fine settimana

Non è stato facile trovare una location che potesse ospitare la struttura, sono stati molti i sopralluoghi dei tecnici nel Metastasio insieme a quelli del Comune, anche negli spazi dell'ex Misericordia e Dolce, la proposta dell' assessore Valerio Barberis poi si è dimostrata irrealizzabile per motivi legati alla sicurezza. "Un'iniziativa speciale - ha spiegato il direttore Massimiliano Civica - è il dono di Natale del Teatro alla città". Lo spettacolo che unisce la forza del circo, l’improvvisazione del teatro di strada e la poesia del teatro di figura per condurre lo spettatore in una dimensione onirica ricreata da cordami, acrobazie e scenografie sorprendenti, tra clessidre, vele e rottami, attraversando nello spazio-tempo della fantasia. Concepito durante il periodo pandemico, il lavoro riflette sul tempo e la sua percezione nutrendosi di desideri e speranze, ma anche paure e incubi di un viaggio dentro sé stessi compiuto nel tempo dilatato che tutti abbiamo vissuto.