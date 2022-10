06.10.2022 h 10:57 commenti

Per mesi scarica rifiuti nel piazzale di un pronto moda: individuato e denunciato

L'uomo è stato bloccato dalla polizia municipale mentre stava trasportando sul furgone l'ennesimo carico di scarti edili destinati allo smaltimento abusivo. Con una seconda operazione sequestrata anche un’area, impropriamente adibita a deposito incontrollato di rifiuti

Il nucleo Ambientale della polizia municipale nei giorni scorsi ha concluso una lunga indagine che ha condotto a individuare il responsabile di una serie di abbandoni di rifiuti nell’area del Macrolotto Uno. Si tratta di un imprenditore edile italiano che, incurante della normativa sullo smaltimento, aveva ripetutamente abbandonato i rifiuti speciali, derivanti dalla propria attività, nel piazzale di un pronto moda in via del Molinuzzo, durante la primavera del 2022.

Gli agenti, sulla base degli indizi rilevati nei luoghi di abbandono e dal confronto con informazioni ricavate dagli archivi informatici, hanno effettuato osservazioni e appostamenti finché hanno potuto intercettare il veicolo utilizzato, condotto dal responsabile degli abbandoni, proprio mentre mentre trasportava la stessa tipologia di rifiuti edili. L'uomo è stato quindi fermato e denunciato per reati ambientali come il trasporto di rifiuti in assenza delle autorizzazioni di legge e l’abbandono degli stessi. Contestualmente l’autocarro è stato sottoposto a sequestro penale preventivo.

Negli stessi giorni un secondo rilevante sequestro è stato eseguito dalla Polizia Municipale nei confronti di un’altra ditta edile responsabile di violazioni di tipo ambientale ed urbanistico/edilizio nella zona di via delle Miccine. In questo caso è stata sequestrata un’area, impropriamente adibita a deposito incontrollato di rifiuti su cui erano stoccate anche 21 bombole di gas e nella quale erano state abusivamente costruite alcune baracche ad uso deposito in legno, ferro e altro materiale di fortuna creando una situazione di forte degrado.