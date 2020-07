30.07.2020 h 16:25 commenti

Per le scuole superiori interventi per oltre 800mila euro: ecco il dettaglio

Finanziamenti del Miur e della Provincia per adeguare le classi alle norme anticovid, verranno anche acquistati termoscanner e potenziate le rete internet. A breve il protocollo sanitario per la ripresa delle lezioni in classe

Alla Provincia arriveranno 750mila euro dal Miur, con fondi Pon, per l’edilizia scolastica leggera che verranno utilizzati per adeguare le aule degli istituti superiori alle norme anticovid, ma anche per il potenziamento della rete internet. Ai finanziamenti statali sono stai aggiunti altri 70mila euro che serviranno anche per l’acquisto dei termoscanner. Le scuole interessate sono liceo Copernico dove verranno realizzate quattro nuove aule, l’istituto Buzzi dove è previsto un intervento di areazione in stanze adibite a magazzino che saranno trasformate il laboratori multifunzionali, il Dagomari, qui verrà realizzata una scala antincendio che permetterà di ospitare un numero maggiori di allievi. Piccoli interventi anche al Gramsci-Keynes, al Marconi e al Rodari. Venticinque cantieri, che daranno lavoro ad altrettante imprese locali, per l’ adeguamento e l’ampliamento degli spazi, la modifica agli impianti, il rifacimento del sistema di ricambio d’aria e degli intonaci, la realizzazione di pareti in cartongesso, l’allargamento e adeguamento delle porte e i rilevatori di allarme antincendio.

“ Abbiamo cercato di investire – ha spiegato il presidente Francesco Puggelli - in lavori sì necessari e urgenti di adeguamento alle normative anticontagio previste dal ministero, ma che, al contempo, fossero interventi di cui la scuola potesse beneficiare anche in futuro”.

Gli adeguamenti delle aule verranno completati entro settembre, mentre il cablaggio della rete sarà realizzato durante l’anno scolastico. A breve, invece l’Asl Toscana Centro pubblicherà i protocolli sanitari per la riapertura delle scuole: dai test sierologici, alla presenza del medico scolastico fino al modello da adottare nel caso insegnanti, alunni o personale Ata fossero contagiati.

Per quanto riguarda gli adeguamenti strutturali, quindi, non ci dovrebbero essere problemi, le incognite riguardano invece, l’organico del personale Ata e degli insegnanti e l’arrivo dei banchi. “Variabili indipendenti da noi – ha precisato Puggelli – tuttavia se per la prima non possiamo trovare un’alternativa, per il problema dei banchi, anche se non arrivassero quelli previsti dal Ministero, i nostri sono comunque regolamentari visto che abbiamo rinnovato da poco gli arredi”.

Oltre ai lavori straordinari per l’emergenza sanitaria, proseguono

quelli per la sostituzione delle coperture al Copernico, Marconi e Datini, per oltre 900mila euro complessivi, l’intervento di consolidamento alla pensilina dell’istituto Datini, per circa 250mila euro e l’intervento sulla Uta (unità di trattamento dell’aria) all’immobile di via Galcianese per oltre 300mila euro complessivi, la ristrutturazione della sede distaccata del Brunelleschi a Montemurlo per 450mila euro.

Intanto sono già iniziati gli interventi, per circa 50mila euro, all’ex Fil per realizzare otto nuovi spazi da adibire alla didattica o ai laboratori, tutti tra i 50 e 60 mq e un altro molto ampio di circa 100 metri quadrati.



