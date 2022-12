18.12.2022 h 21:20 commenti

Per le feste natalizie è possibile regalare salute e benessere con Fisiomakbi

Un’idea regalo in vista delle festività natalizie, così da donare salute e benessere ai propri familiari, amici o conoscenti

MASSAGGI

SCHIENA

BELLEZZA

In questo caso parliamo di trattamenti di bellezza legati alla fisiodermica. Si comincia con la prima idea regalo: un trattamento viso liftante. Si prosegue con la seconda opzione: un trattamento corpo personalizzato e un linfodrenaggio medico Vodder, utile per drenare sia a livello estetico che terapeutico. Infine la terza soluzione: il trattamento viso sommato al linfodrenaggio medico Vodder.

Per prenotazioni: http://bit.ly/3izeDMA





SPORT

Come prenotare i pacchetti? Si possono acquistare direttamente su WhatsApp al numero 366.214948, oppure passando alla reception di Fisiomakbi in viale Montegrappa 121. Qui verrà lasciato un biglietto regalo con tanto di busta che potrà essere messa sotto l'albero di Natale. Per info 0574/593900 e www.fisiomakbi.it . Ricordiamo che i pacchetti non sono cumulabili fra loro e sono acquistabili entro il 23 dicembre 2022.

Questo il link per consultare tutto il catalogo: https://wa.me/c/393662114948





Un’idea regalo in vista delle festività natalizie, così da donare salute e benessere ai propri familiari, amici o conoscenti. A promuovere l’iniziativa dei pacchetti regalo per il Natale è Fisiomakbi, il primo centro medico fisioterapico di concetto europeo, aperto a Prato in, guidato dalQuattro i pacchetti fra i quali scegliere in base alle necessità di coloro che riceveranno il regalo.Qui ci sono tre tipi di soluzione da potere scegliere. Si comincia dal(cioè con una terapia antinfiammatoria/antidolorifica con uso di strumentazioni come tecar, tens e laser) che è indicato per ogni tipo di cliente. Da ricordare che si parla sempre di massaggi fisioterapici e non estetici.La seconda opzione è il. In questo caso si tratta di due sedute, da prenotare in giorni diversi. Infine la terza soluzione prevede il regalo dia scelta fra distensivo, rilassante e decontratturante.Ricordiamo che il centro Fisiomakbi è specializzato nella prevenzione, cura e trattamenti della schiena, e ha elaborato un percorso specifico denominato 'Sos Schiena' che prevede la visita fisiatrica/ortopedica, il primo trattamento osteopatico, la rieducazione posturale e la terapia antalgica. Regalare una seduta del pacchetto schiena a un proprio caro significa garantirgli un primo approccio col centro di viale Montegrappa, per poi capire come risolvere la problematica di cui si soffre da qualche tempo.Nell’ambito dei pacchetti natalizi si può regalare unindicato per chi ha un dolore ricorrente alla schiena, avviandolo al percorso di cura e consentendogli di trovare subito sollievo in caso di dolori lievi. La seconda soluzione regalo è una seduta di. Questo può essere utile per fare una valutazione sul proprio corpo e capire dove e come intervenire, o per effettuare un trattamento mirato sulle cicatrici post operatorie. La terza opzione è unaLa prima soluzione è composta da, consigliato per tutti gli sportivi a livello amatoriale e agonistico. In alternativa c’è il massaggio decontratturante sommato a una seduta di tecar terapia. E ancora un. Qui si interviene per riallineare il paziente se ha una determinata problematica, affiancando esercizi mirati.“I pacchetti servono per effettuare un primo trattamento nel nostro centro – spiegano da Fisiomakbi -, ottenendo un immediato beneficio fisico. Inoltre si avrà un quadro completo della problematica e di come intervenire per risolverla. I pacchetti si chiamano ‘Salute & Benessere’ proprio perché i trattamenti danno un iniziale beneficio fisico ma consentono anche di comprendere il proprio stato di salute corporea”.