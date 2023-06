15.06.2023 h 17:42 commenti

Per l'addio a Francesco Nuti folla di amici nella basilica di San Miniato al Monte

Accanto alla figlia e alla ex compagna si sono strette le persone più care all'attore: Panariello, Conti, Pieraccioni, i fratelli Veronesi, Masini per citarne alcuni. All'ultimo saluto, celebrato in forma privata, anche il sindaco Biffoni: "I pratesi non dimenticheranno mai Francesco"

Addio Francesco Nuti. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 giugno, l'ultimo saluto all'attore, morto tre giorni fa a 68 anni. Nella basilica di San Miniato al Monte a Firenze l'abbraccio della famiglia e degli amici storici: accanto all'ex compagna Annamaria Malipiero, alla figlia Ginevra e al fratello, volti noti come Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Sandro e Giovanni Veronesi, Giorgio Panariello, Gianfranco Monti, Valeria Solarino, Nicola Pecci e Marco Masini che alla fine della celebrazione ha intonato 'Sarà per te', la bellissima e struggente canzone portata a Sanremo da Nuti nel 1988. Tra i presenti anche le autorità a cominciare dai sindaci di Firenze e Prato, Dario Nardella e Matteo Biffoni, le città dove Nuti è nato ed è cresciuto. Con Biffoni, a rappresentare Prato che per oggi ha proclamato il lutto cittadino, anche l'assessore alla Cultura, Simone Mangani. Nella basilica il Gonfalone della Città di Prato.

“O vinci al Totocalcio, o tu sposti la chiesa, o tu vai in Perù. Oggi le campane danzano e non occorre fare nessuno sforzo”, un passaggio dell'omelia di padre Bernardo che ha preso in prestito frasi dei film di Francesco Nuti, in questo caso “Madonna che silenzio c'è stasera”.

Amato, amatissimo l'attore e regista che è stato un grande tifoso della Fiorentina tanto che appoggiata accanto al feretro spiccava una sciarpa della curva Fiesole e un cappellino.

“Da 12 ore sto vedendo YouTube – ha detto don Bernardo – per dire qualcosa di decente. Annamaria e Ginevra lo sanno che io non ho competenze cinematografiche per poter rendere giustizia alla sua arte, ma parlo con il cuore in mano. Il volo di Francesco sia reso perfettamente limpido e trasparente, senza alcuna opacità”.

L'abate di San Miniato al Monte ha anche parlato del legame di Nuti con le sue città, Prato e Firenze. Un legame che i pratesi hanno voluto celebrare con il lutto cittadino e con le parole del sindaco: “In questi anni Francesco Nuti non è mai caduto nell'oblio nella nostra città, gli eventi annuali a lui dedicati hanno sempre avuto grande successo. I pratesi hanno sempre ricordato l'attore e continueranno a ricordarlo”.



