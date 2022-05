02.05.2022 h 15:37 commenti

Per i lavoratori delle cooperative sociali niente riconoscimento del rimborso dei km percorsi e dei tempi di vestizione

A Prato il mancato rinnovo del secondo livello del contratto interessa 1.500 lavoratori. Domani manifestazione davanti alla sede della Regione, annunciato anche un pacchetto di giorni di sciopero

Dopo 11 mesi interrotta la trattativa fra di Fp Cgil, Cisl Fp e Fisascat Cisl e rappresentanti delle Imprese Cooperative, LegaCoop, ConfCooperative ed Agci, per il rinnovo del secondo livello della contrattazione del contratto che a Prato interessa oltre 1.500 lavoratori.

Domani 3 maggio, i dipendenti delle cooperative sociali e le rappresentanze sindacali si troveranno davanti alla sede della Regione Toscana per chiedere sostegno alla trattativa, è stato anche annunciato un pacchetto di ore di sciopero per le prossime settimane. A interrompere le relazioni sindacali, il mancato accordo per il riconoscimento del rimborso dei Km percorsi per le attività domiciliari, il conteggio dei tempi di vestizioni e la costituzione della banca ore. "Siamo molto preoccupati per la tenuta dei servizi essenziali. - ha spiegato Andrea Carli Fp Cgil con delega al Socio Sanitario Educativo Privato - gli operatori hanno prima dovuto affrontare la pandemia e ora il caro benzina, ma si continua a non ascoltare le nostre richieste. Se si dovesse arrivare alla proclamazione dello sciopero, ci sarebbero disagi per gli utenti, ma anche per gli stessi lavoratori visto che il servizio minimo va garantito".

Il primo livello della contrattazione ha portato ad un aumento del salario di 80 euro mensili ed è stato firmato nel 2019.

Prima di arrivare al presidio davanti alla Regione è stata chiesta la procedura di raffreddamento e di conciliazione, cioè la mediazione da parte della Prefettura di Firenze, che però non è stato raggiunta.