Per i 75 anni dalla fondazione le Pagliette inaugurano la nuova sede

Arredata con scenografie delle vecchie Riviste donate in parte dagli eredi di Roberta Betti, all'interno della scuola. Per celebrare il compleanno anche la consegna di una borsa di studio e una medaglia del 1911 realizzata dagli allievi di Tullio Buzzi donata alla scuola

Le Pagliette del Buzzi festeggiano il 75esimo compleanno con l'inaugurazione della nuova sede, all'interno della scuola.

Ad inaugurarla insieme ai ragazzi, il presidente della Provincia Francesco Puggelli, l'assessore all' urbanistica Valerio Barberis, il dirigente scolastico Alessandro Marinelli e ovviamente nuove e vecchie generazioni di Pagliette. La stanza è stata arredata con scenografie delle vecchie Riviste donate dagli eredi di Roberta Betti, ma anche con altro materiale che racconta la storia del Club.

A ricordo della giornata la consegna di una borsa di studio di 200 euro a Letizia Vignolini studentessa disabile “perchè ha rappresentato una scommessa, una sfida, che ha vinto con il suo coraggio e la sua umanità”. Alla scuola invece, è stata donata una medaglia datata 1911realizzata dagli studenti di Tullio Buzzi in occasione dei 25 anni dalla fondazione della scuola che porta il suo nome.

Intanto sono riprese le prove per la Rivista rimandata a ottobre.

