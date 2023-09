21.09.2023 h 09:37 commenti

Per fermare il ladro si butta dal balcone, 34enne finisce all'ospedale

Momenti di tensione, ieri sera, in via Clementi. Il proprietario di casa ha tentato di bloccare il malvivente che stava scappando con il suo telefonino e nella caduta ha riportato diverse ferite alle gambe. Sul posto la polizia e la Pubblica assistenza

Si è buttato dal balcone del suo appartamento, al primo piano di una palazzina in via Clementi, pur di fermare il ladro che gli aveva appena rubato il telefonino. E' successo nella tarda serata di ieri, mercoledì 20 settembre. Il proprietario di casa, un cinese di 34 anni, nella caduta si è procurato ferite ad una gamba ed è finito all'ospedale. Nessuna traccia del malvivente. Il 34enne è stato soccorso da un'ambulanza della Pubblica assistenza inviata dal 118. Il fatto è stato ricostruito dalla polizia, subito arrivata sul posto. Quando il cinese si è accorto del ladro (pare anche lui cinese), ha tentato di fermarlo e per raggiungerlo non ha esitato a buttarsi dal balcone facendosi però male. Le sue condizioni, in un primo momento, sono risultate gravi tanto che ai soccorsi è stato assegnato il codice rosso poi declassato a giallo. I poliziotti hanno controllato la zona alla ricerca del malvivente che però è riuscito a dileguarsi.



