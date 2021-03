03.03.2021 h 16:04 commenti

Per fermare gli abbandoni di rifiuti arrivano le telecamere "E-Killer"

Il Comune ne ha acquistate cinque. Sono in grado di registrare la targa del veicolo usato dai trasgressori. Durante la sperimentazione con appena 17 posizionamenti sono state elevate cinque sanzioni

(e.b.)

Il nome è inquietante, videocamere di sorveglianza mobili “E-Killer”, ma l'obiettivo è lodevole, ossia scovare chiunque abbandoni rifiuti sul territorio. Questo piccolo marchingegno viene nascosto nella vegetazione o altrove e registra solo l'illecito perchè avverte il cambio di visione. Questo evita agli ispettori Alia o alla Municipale di perdere tempo guardando ore ed ore di registrazioni video.Dalla targa del veicolo usato da chi abbandona i rifiuti si risale al trasgressore che viene così multato. A seguito di una breve sperimentazione con 17 posizionamenti e cinque sanzioni da 600 euro l'una, ne sono state acquistate cinque che arriveranno a breve."Abbiamo acquistato 5 di queste videocamere e messo in atto una sperimentazione nell'anno passato che ha dato ottimi risultati. - spiega l'assessore Sanzò - Questi apparecchi mobili possono essere spostati da un luogo all'altro e registrano solo le anomalie, il movimento dell'abbandono del rifiuto, alleggerendo il lavoro della polizia municipale. Adesso andremo anche sulla base delle segnalazioni dei comitati, degli utenti e anche di Alia stessa a individuare i luoghi su cui mettere in atto la programmazione".Resterà deluso il Comitato Macrolotto Zero che da anni chiede un sistema di videosorveglianza nel quartiere anche, ma non solo, per combattere i continui abbandoni denunciati numerose volte da Notizie di Prato. Secondo il Comune e Alia infatti, in questo quartiere siamo di fronte a micro abbandoni spesso fatti da persone a piedi. Questo telecamere non hanno il riconoscimento facciale e di conseguenza il loro utilizzo al Macrolotto Zero sarebbe inutile. Per questo l'amministrazione ha pensato a un progetto diverso e specifico per il quartiere ad alta presenza cinese che si basa sia sulla presenza fissa di due ispettori ambientali, non appena da 8 diventeranno 10, e da una capillare campagna di comunicazione ( leggi ).