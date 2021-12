29.11.2021 h 23:24 commenti

Per due giorni Prato sarà capitale della nefrologia, confronto tra medici e studiosi di quattro regioni

Il prossimo fine settimana l'auditorium della camera di commercio ospita il diciottesimo convegno delle sezioni tosco-ligure-sarda ed emiliano romagnola della società italiana di nefrologia

Per due giorni Prato sarà capitale nazionale della ricerca scientifica in campo nefrologico. Il 3 e il 4 dicembre l’auditorio della Camera di commercio ospita il XVIII Convegno delle sezioni Tosco-Ligure-Sarda ed Emiliano Romagnola della Società italiana di Nefrologia (SIN), un importante appuntamento per il confronto e l’aggiornamento sia su aspetti clinico-scientifici che su temi gestionali e organizzativi sviluppati e attuati nelle quattro regioni.

“La nefrologia - spiega Gesualdo Campolo, direttore dell’unità operativa complessa di nefrologia del Santo Stefano e organizzatore dell’evento - ancora oggi pare non avere la dovuta e giusta considerazione nel panorama sanitario-politico e della prevenzione, nonostante il sensibile incremento dei pazienti che giungono allo stadio terminale della malattia renale cronica con necessità di trattamento dialitico o trapianto renale”.

Sarà dedicata una sessione agli studi clinici in corso nelle varie regioni. La sessione della terapia sostitutiva con la emodialisi e la dialisi peritoneale offrirà spazio anche alle tecniche depurative per migliorare i disturbi elettrolitici in corso di Crrt. La sessione del trapianto proporrà di favorire e migliorare il percorso del trapianto renale, con focus anche sul donatore a cuore non battente. “Non può certamente mancare -prosegue Campolo - la tradizionale sessione dei registri regionali di dialisi e trapianto, che nonostante segnino una persistente difficoltà oggettiva rimangono sempre elementi di grande interesse e discussione fra i partecipanti”.

Ad aprire i lavori, il 3 dicembre, saranno i saluti del sindaco di Prato Matteo Biffoni, del direttore dell’Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese e del direttore del dipartimento delle specialistiche mediche della stessa Asl, Giancarlo Landini.



