Confermato il codice arancione per rischio idrogeologico, giallo per temporali

Emanato un nuovo bollettino meteo della Sala Operativa della Protezione civile, in arrivo anche vento forte e un calo brusco delle temperature, sotto osservazione il reticolo minore

Un'ondata di maltempo è attesa per domani 2 dicembre in tutta la provincia di Prato .

La Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato fino alle 14 di sabato il codice arancione per rischio idrogeologico dei corsi minori e quello giallo, ma fino alle 18, per il reticolo principale.

Previsti anche temporali, (emanata un'allerta gialla dalla mezzanotte alle 13 di domani) con vento forte, il codice è giallo fino alle 18 di domani. Brusco calo delle temperature tra questa sera e domani mattina. Dalle prime ore della notte è prevista una intensificazione delle precipitazioni associate a possibili forti temporali a partire dalle zone nord-occidentali, in estensione poi al resto della regione