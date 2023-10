26.10.2023 h 16:03 commenti

Per celebrare il secolo di vita nonna Eva ha preparato da sola le tagliatelle

Festa grande a Carmignanello per la seconda centenaria del paese. Originaria di Monte Santa Maria Tiberina, dal 1961 vive in Val di Bisenzio

Cento anni, portati con vivacità, presenza di spirito e buona salute. È il bel traguardo raggiunto ieri, 25 ottobre, da Eva Grottini, residente a Carmignanello che è stata festeggiata dall’abbraccio di figli e nipoti, con la presenza di amici e conoscenti e gli auguri dell’amministrazione comunale, rappresentata dalla consigliera Elena Nannetti che ha consegnato alla centenaria un dono e la pergamena firmata dal sindaco Bongiorno.

Nata il 25 ottobre del 1923, a Monte Santa Maria Tiberina, Eva Grottini è la prima di nove fratelli. Una grande famiglia di quelle di una volta la sua, dedita all’attività contadina. Nel 1961, seguendo i fratelli, la signora Eva si è spostata in Val di Bisenzio e da allora ha sempre abitato a Carmignanello. Per circa tredici anni ha lavorato come operaia a Vaiano, nella tintoria Martelli e Moscardi. Una vita vissuta intensamente la sua, tra gioie - come la nascita dei figli Giuseppe e Silvano - e dolori come la morte in guerra in giovane età del marito Ruggero Pettinari, cui è seguito il legame con Guido Mazzoni, compagno di una vita.

"Sono molto contenta di questa bella festa - ha commentato commossa nonna Eva - E chi se l’aspettava? Intanto fin qui ci siamo arrivati, poi Dio vedrà". Per festeggiarla oltre ai figli e ai tanti nipoti e pronipoti, sono arrivati anche gli abitanti della frazione, dove Eva è considerata la nonna di tutti.

"È importante dare un riconoscimento alla signora Eva - ha messo in evidenza la consigliera Nannetti -. La nostra è una comunità composta da molti anziani, che portano con sé tanti valori, che vengono dall’aver vissuto periodi difficili della storia. Queste persone sono importanti, con le loro storie e i loro ricordi, per non dimenticare mai da dove veniamo e per imparare dal passato".

Eva Grottini è la seconda ad aver spento cento candeline nel corso dell’ultimo anno a Cantagallo (prima di lei Rosanna Giugni, ex insegnante). Per festeggiare come si deve, non potevano mancare le tagliatelle, tirate a mano da lei stessa.