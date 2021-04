12.04.2021 h 23:01 commenti

Per attivare nuovi letti al Creaf in arrivo un'infornata di assunzioni di sanitari

Cinque medici e una quarantina di persone tra oss e infermieri nell'ambito di un potenziamento generale del personale da parte dell'Asl Toscana Centro. Ricoverato al Pegaso anche il consigliere comunale Fanelli che interviene in commissione per portare la sua testimonianza

L’Asl Toscana centro assumerà cinque medici e ventiquattro operatori socio sanitari e sedici infermieri, per attivare gli altri 20 letti al centro Covid Pegaso allestito all’ex Creaf, così come annunciato la scorsa settimana dal direttore generale Paolo Morello Marchese. La ricerca di personale per questa struttura, inserita in un potenziamento generale degli organici con l’ingresso di 54 oss e di 50 infermieri (compresi quelli destinati al Creaf), conferma che il sottoutilizzo dello spazio, che lo ricordiamo può arrivare fino a 192 letti mentre ad oggi ne ha attivati circa 50, è legato sopratutto alla mancanza di personale sanitario. L’impianto iniziale che prevedeva di integrare sanitari di nuova assunzione con quelli già in servizio provenienti da altre strutture dell’Asl Toscana centro e delle altre aziende sanitarie regionali che avrebbero usufruito di questo spazio per sgonfiare i propri ospedali, si è arenato su una coperta troppo corta per coprire il fabbisogno d’organico ordinario, dei reparti covid e delle strutture extraospedaliere. I 5 medici sono 2 oncologi e 3 gastroenterologi che al termine della pandemia, saranno assegnati a settori consoni alla propria specializzazione. Assunzione a tempo indeterminato anche per i 54 oss, mentre per i 50 infermieri il contratto è determinato a 12 mesi per implementare il centro Creaf e in generale i reparti covid. Costo dell’operazione 2 milioni di euro di cui quelli per il personale destinato al Creaf coperti da un apposito finanziamento della Regione.

Nella seduta congiunta delle commissioni consiliari 4 e 5, di ieri, 12 aprile, la direttrice dell’ospedale Daniela Matarrese ha annunciato che c’è già il via libera per portare a 60 i letti al Creaf: “Grazie a questo possiamo mantenere No Covid uno dei due piani del Vop per le cure intermedie e Villa Fiorita Ogni giorno spostiamo 10-12 pazienti covid dal Santo Stefano alle strutture esterne sulla base di una valutazione specifica delle condizioni cliniche di ogni singolo paziente in modo da assegnarlo al livello di cura più adeguato”.

In chiusura la toccante testimonianza diretta del consigliere comunale del Pd, Giannetto Fanelli che, contagiato dal Covid, ha voluto partecipare via streaming alla commissione collegandosi dal centro Creaf dove è ricoverato da giorni. Presto sarà dimesso perché è in costante miglioramento. Non è entrato nel merito del dibattito sull’appropriatezza della struttura di via Galcianese ma ha aggiunto: “Il personale è da medaglia. Sempre lucido e attento nonostante quel le tute terribili che indossano per tutto il tempo. Ho visto con i miei occhi l’efficienza del sistema. Il pronto soccorso, dove ho passato Pasqua e Pasquetta, è il vero punto di frontiera. Poi una volta in reparto le cose migliorano. Non appena sono stato meglio mi hanno spostato al Creaf. Mi sento fortunato”.