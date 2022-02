14.02.2022 h 14:49 commenti

Per Artimino e Cavarzano scommessa da 20 milioni di euro con il bando per la riqualificazione dei borghi storici

I Comuni di Carmignano e Vernio hanno deciso di partecipare insieme ad altre 40 amministrazioni alla selezione della Regione che attingerà ai fondi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr)

Due caratteristici borghi pratesi si mettono in gioco e concorrono al bando della Regione Toscana che mette a disposizione 20 milioni di euro per un unico Comune per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati. Bando che attingerà ai fondi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr).

Si tratta di Artimino, nel comune di Carmignano, e Cavarzano, a Vernio. La concorrenza è tanta, sono infatti in tutto 42 i progetti presentati da altrettante amministrazioni, ma sia Carmignano sia Vernio hanno intenzione di giocarsi tutte le carte.

ARTIMINO - In questo caso l’amministrazione ha scelto la “riqualificazione di piazza San Carlo e della viabilità adiacente al Borgo storico”, che consentirebbe di completare la sistemazione del centro dopo i recenti lavori di sostituzione della pavimentazione in pietra. Come completamento dell’intervento ci sarebbe una serie di lavori quali fognatura, acquedotto, linea dati e linea di illuminazione pubblica per consentire un miglioramento tecnologico alla zona. Inoltre, nei pressi del Museo Archeologico verrebbe posizionata anche una cisterna interrata con relativa impiantistica a servizio del sistema antincendio del Museo e infine, verrebbe riorganizzata la disponibilità di parcheggi a servizio dei residenti e delle attività turistiche, museali e commerciali dell’intero borgo.

Il progetto è pensato per dare un contributo importante alle attività commerciali/turistiche, ma rappresenterebbe un valore aggiunto anche per le abitazioni presenti nel tessuto centrale di Artimino.

CAVARZANO - La scommessa è ambiziosa ma, per il Comune di Vernio, vale assolutamente la pena di essere giocata. L’amministrazione ha messo a punto un progetto da 13 milioni di euro per dare nuova vita al borgo di Cavarzano. “È un’opportunità che non potevamo perdere, lo dobbiamo a chi abita a Cavarzano, a chi continua a mantenere la casa di famiglia, a chi non perde occasione per tornarci durante l’estate. Insomma, a tutti coloro che amano questo borgo accogliente, con una lunga storia che comincia con i Romani, che è stato una delle più importanti dogane del Feudo dei conti Bardi”, sottolinea il sindaco Giovanni Morganti insieme all’assessore alla Cultura, Maria Lucarini, che si è impegnata per tentare la sfida. L’obiettivo è ripopolare il borgo mettendo a disposizione servizi avanzati e offrendo una qualità della vita eccezionale. Attualmente a Cavarzano vivono per lo più anziani, le abitazioni sono circa 280, molte seconde case.

Le carte su cui punta il progetto di rigenerazione sono diverse e tutte importanti: connessione Internet veloce per tutti (banda ultralarga), riqualificazione del centro storico con pavimentazione e illuminazione tutte nuove, realizzazione di nuove aree aperte attrezzate e di un parcheggio. È prevista la riqualificazione e l’adeguamento dell’antica canonica per ospitare spazi di coworking e smart working, una piccola foresteria a servizio del turismo, un centro visite escursionistico, un museo degli antichi mestieri della montagna e una piccola palestra. C’è perfino la creazione di una ludoteca nel bosco, nel parco di Bugneto, e di spazi speciali per famiglie e bambini all’interno del borgo. Nel piano sono previste anche risorse destinati privati per riqualificare - con interventi di bioedilizia ed efficientamento energetico - gli immobili del borgo dismessi (sono una trentina).

Per la rigenerazione dei borghi abbandonati o in avanzato processo di declino in Toscana ci sono comunque altri 36 milioni e mezzo di euro di fondi Pnrr, gestiti d’intesa con il ministero della Cultura. Altri venti borghi che saranno selezionati in base a un bando che si chiude il prossimo 15 marzo, una misura che consentirà di accedere a un contributo massimo di 1 milione e 600 mila euro. Il comune di Vernio non vuole perdere neppure questa opportunità.