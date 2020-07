10.07.2020 h 12:36 commenti

Per 10.500 dipendenti delle aziende artigiane la cassa integrazione è ferma a marzo

Solo una piccola parte ha ricevuto quella di aprile. Il fondo Fsba ha esaurito le risorse e non sono ancora stati trasferiti i soldi stanziati dal Governo. Giusti (Confartigianato): “Inaccettabile”

Sono 2.290 le aziende della provincia di Prato che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione dell'artigianato in seguito all’emergenza Covid-19, per un totale di circa 10.500 dipendenti. Dipendenti in grave difficoltà visto che a oggi hanno riscosso solo il mese di marzo e solo una piccola parte di loro il mese di aprile.

“Confartigianato scende in campo a difesa e sostegno non solo delle imprese che rappresenta ma anche e soprattutto a difesa di chi in queste imprese lavora – dice il presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti - perché per il nostro mondo i nostri collaboratori sono il patrimonio più grande e faremo tutto il possibile per difenderlo e sostenerlo”.

Il problema, come spiegato da Confartigianato Imprese Prato, è stato che la grande mole di richieste ha rapidamente esaurito le risorse del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (Fsba, fondo di diritto privato composto dalle sigle sindacali e dell’artigianato a livello nazionale). I fondi propri, ammontanti a 250 milioni di euro più altri 60 milioni stanziati dal Cura Italia, sono stati immediatamente inseriti nella busta paga dei lavoratori relativa al mese di marzo. A quel punto le casse del Fondo sono rimaste vuote. Col Decreto Rilancio, il Governo si era impegnato a rifinanziare l’Fsba per 740 milioni circa di euro, ma di questa cifra solo 258 milioni sono stati effettivamente trasferiti, sufficienti soltanto a completare i pagamenti relativi a marzo e di una piccola parte di aprile.

Il giorno stesso in cui ha ricevuto le risorse, 25 giugno, Fsba ha immediatamente disposto i bonifici alle imprese e i dipendenti hanno trovato nell'ultima busta paga (giugno) l'importo spettante relativo al mese di marzo per chi non l'aveva ancora ricevuto e per il mese di aprile fino ad esaurimento risorse.

Esaurite le risorse disponibili in cassa, Fsba è impossibilitata a effettuare i versamenti relativi al mese di aprile. E solo dopo aver bonificato questi assegni, l’ente bilaterale potrà preparare i nuovi mandati relativi anche al pagamento della cassa integrazione di maggio. Mandati che poi dovrebbero essere comunque pronti nel giro di una decina di giorni.

“Non è possibile né accettabile che ancora una volta sia il mondo dell'artigianato e della piccola impresa a pagare il prezzo più alto della pandemia che ci ha colpito – commenta Giusti - ma soprattutto che lo paghi a causa dell'incapacità degli organi governativi di attuare quei provvedimenti volti ad attenuare l'effetto della crisi che sta devastando il mondo del manifatturiero, della ristorazione, del turismo e della piccola impresa. Molte imprese artigiane hanno anticipato, nel limite delle loro risorse, la cassa integrazione ma adesso non ce la fanno più. Mentre da parte della politica è in corso la gara a chi fa gli annunci più eclatanti in cerca di voti o consensi le imprese e i loro collaboratori stanno combattendo, resistendo e qualcuna purtroppo anche morendo in attesa delle promesse fatte ma in troppi casi non mantenute. Non abbiamo più tempo per aspettare: chiediamo con forza l'attuazione di tutto quello che è stato promesso alle imprese e ai loro dipendenti per evitare di cadere in un baratro dal quale difficilmente potremo uscire”.