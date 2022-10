19.10.2022 h 11:18 commenti

Pentito morì per l'aggravarsi di una malattia, tra gli indagati anche due medici della Dogaia

L'uomo, deceduto nel 2019 a 51 anni, ha vissuto per anni sotto protezione in Abruzzo. Durante la detenzione fu visitato da sanitari del carcere di Pescara e del carcere di Prato. L'inchiesta aperta dopo la denuncia dei familiari. A febbraio l'udienza preliminare. L'accusa: omcidio colposo

Anche due medici in servizio al carcere di Prato tra gli otto per i quali la procura di Pescara ha chiesto in rinvio a giudizio in relazione alla morte di un pentito della 'Ndrangheta, Domenico Cricelli. L'uomo morì il 13 maggio 2019 a 51 anni. I sanitari, accusati di omicidio colposo, compariranno davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Pescara a febbraio del 2023. Insieme ai due medici pratesi sono coinvolti sei medici del carcere di Pescara. Secondo l'accusa e secondo quanto riporta il quotidiano Il Centro, sei avevano avuto modo di rendersi conto delle condizioni di salute del detenuto nel

carcere di Pescara, due lo avevano visitato quando era in Toscana. Per il pm Gabriella De Lucia, i medici non avrebbero agito secondo quando raccomanda l''ars medica', avrebbero omesso la diagnosi e trattamenti terapeutici adeguati. Stando sempre al giornale abruzzese, il giorno prima di morire Cricelli aveva lasciato un biglietto, che il figlio consegnò poi alla polizia, in cui chiedeva di essere sottoposto ad autopsia per accertare le cause delle sua morte ed eventuali responsabilità. "Una richiesta cui venne dato seguito dalla procura di Pescara", con il pm Salvatore Campochiaro che dispose l'autopsia. Cricelli morì per l'aggravarsi di una malattia che

