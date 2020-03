23.03.2020 h 16:37 commenti

Pensioni anticipate al 26 marzo, riscossione seguendo l'ordine alfabetico del cognome

Si comincia giovedì con le lettere A e B ultimo giorno il 1 aprile per i cognomi che iniziano con S e Z. Prima di spostarsi controllare gli orari e i giorni di apertura. Lo Spi Cgil: "Non affollate gli uffici postali"

La riscossione delle pensioni direttamente presso gli uffici postali verrà anticipata al 26 marzo seguendo un calendario prestabilito in base all’ordine alfabetico.

Giovedì 26 marzo i pensionati che hanno il cognome che inizia dalla A alla B, il 27 marzo con dalla C al a D, sabato 28 marzo (solo la mattina) dalla E alla K, lunedì 30 marzo dalla L alla O, il 31 marzo dalla P alla R, mentre il 1 aprile potranno recarsi agli uffici postali i pensionati che hanno il cognome compreso fra la S e la Z.

E' importante verificare prima di spostarsi l'orario di apertura delle varie filiali. Prato Centrale è aperta tutti i giorni fino alle 18; Iolo, Galciana e Prato 12 fino alle 13.35, mentre Prato 1, 7, 3 e 9 il martedì, giovedì e il sabato fino alle 13,35, infine Prato 5,10 e 6 restano aperti il lunedì, il mercoledì e il venerdì sempre fino alle 13,35. Mentre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution l’accredito, sempre anticipato al 26 marzo, avverrà in automatico.

"Non c’è bisogno di affollare gli uffici postali per ritirare la pensione - è l'appello-invito dello Spi Cgil di Prato e del suo segretario generale Luciano Lacaria -. C’è un preciso calendario per prendere la pensione. Per questo consiglio a chi solitamente ritira la pensione alle Poste di attenersi ad esso, ed evitare inutili corse verso gli uffici postali".





