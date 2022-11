21.11.2022 h 01:00 commenti

Pensione in arrivo per il comandante della stazione dei carabinieri di Poggio che saluta la comunità

Il luogotenente Stefano Massimino terminerà il servizio tra poche settimane. La prima occasione per ringraziarlo è stato l'annuale pranzo dell'associazione nazionale carabinieri sezione di Poggio

E’ arrivato il momento del congedo per il comandante della stazione di Poggio a Caiano, il luogotenente Stefano Massimino. Dopo quarant’anni di servizio nell’Arma, è giunto il momento del meritato riposo. La prima occasione pubblica in cui la comunità medicea ha potuto ringraziare e salutare il sottufficiale è stata ieri, 20 novembre, in occasione della festa annuale dell’associazione nazionale Carabinieri sezione di Poggio a Caiano. Prima in chiesa e poi al pranzo, il comandante Massimino è stato avvolto dall’affetto dei cittadini, delle istituzioni e delle tante associazioni di volontariato del paese. Giunto a Poggio nella seconda metà degli anni Novanta quando la caserma era guidata prima dal maresciallo Giuseppe Paoletti e poi dal maresciallo Claudio Monaco, dopo una parentesi di qualche anno alla stazione di Iolo, Massimino è tornato a Poggio da comandante nel 2018. Un legame quello con la comunità medicea che quindi, è stato rinnovato, rinsaldato e che andrà oltre la fine dell’attività lavorativa prevista nelle prossime settimane. “La vostra presenza - ha affermato il presidente della sezione dell’associazione di Poggio, Luigi Caiani - attenta, efficace, rischiosa, umana e a disposizione di tutti per garantire la sicurezza sul territorio, è fondamentale e ben riconosciuta dalla comunità. I nostri migliori auguri per la pensione”.Nel corso del pranzo sono stati raccolti oltre 400 euro per l’opera nazionale Orfani militari dell’Arma dei carabinieri ed è stato premiato Giorgio Tronci per i 50 anni di iscrizione all’associazione.