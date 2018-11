03.11.2018 h 12:25 commenti

Pensionato ruba un panettone, ma il titolare del bar si impietosisce e non lo denuncia

E' successo questa mattina poco dopo le 11 in un bar di via Roma, il proprietario prima ha chiamato la polizia, ma poi ha deciso di regalare il dolce natalizio al ladro. "Mi ha fatto pena" ha dichiarato agli agenti

Ha rubato un panettone dal banco del bar, il proprietario prima ha chiamato la polizia ma poi si è impietosito e ha ritirato denuncia. E’ successo questa mattina 3 novembre verso le 11 .

Protagonisti di questa storia da "libro Cuore", un pensionato italiano e il titolare del bar Dolc'è in via Roma.

L'anziano, dopo aver consumato al banco, convinto di non essere visto ha sottratto dall’espositore un panettone artigianale, un gesto che non è passato inosservato agli occhi del barista che lo ha bloccato e ha chiamato la polizia. Ma la decisione del titolare si è rivelata un gesto impulsivo, tanto che quando sono arrivati gli agenti ha deciso di non denunciare e di regalare il panettone al pensionato.



