Pensionato cerca un nuovo proprietario per il suo presepe costruito in vent'anni. Ogni anno un particolare nuovo

Una passione coltivata fin da bambino, ma ora Donato Marinaccio ha 82 anni e non riesce più a gestire personaggi, fontane, luci e case. Per l'ambientazione ha anche utilizzato le radici di alberi trasformate in montagne

Un amore per il presepe che dura da una vita, e negli ultimi 20 anni è diventata una vera e propria passione, ma ora Donato Marinaccio ha 82 anni e deve fare i conti con l’età, così ha deciso di separarsi dalla sua creatura per cui sta cercando un nuovo “innamorato”.

Una cinquantina di pezzi, ma soprattutto un meccanismo di fontane e luci con personaggi di tutto il mondo rendono il presepe di Marinaccio decisamente particolare. “E’ una passione che ho fin da piccolo – spiega – poi da quando sono in pensione mi ci sono dedicato con impegno, ogni anno inizio a settembre a progettare le nuove entrate in modo da essere pronto per l’Immacolata”. E così negli anni sono nate le montagne realizzate con radici alberi morti, una fabbrica con tanto di forno all’interno e ovviamente ruscelli e giochi d’acqua. Ad arricchire il presepe anche piccoli oggetti quotidiani come il carretto che lo stesso Marinaccio ha costruito in ricordo della sua infanzia. “Mi dispiace moltissimo separarmi da tutti questi personaggi – spiega – fanno parte di me ma ormai non riesco più a gestire tutta questa coreografia. Se qualcuno lo vuole sono anche disposto ad andare a montarlo in loco”.





