10.07.2023 h 16:54 commenti

Pensionata annaffia la pianta sul pianerottolo e scopre la droga nascosta nel vaso

La donna, che ha subito capito cosa conteneva il sacchetto affiorato dopo aver bagnato il terriccio, ha avvertito la polizia. E' successo oggi in un condominio in via Siena, nella zona del Soccorso

Ha annaffiato la pianta nel vaso messo sulle scale per abbellire il pianerottolo e ha visto affiorare un sacchetto di plastica trasparente. L'apparenza ha lasciato poco spazio all'immaginazione: un sacchetto pieno di bustine di droga. E' la sorpresa che si è trovata davanti una lettrice di Notizie di Prato, residente in via Siena. “Ho chiamato subito la polizia quando mi sono resa conto di ciò che stava affiorando dopo aver bagnato il terriccio – racconta – sono rimasta senza parole”. Evidentemente, a qualche spacciatore quel vaso deve essere sembrato un nascondiglio sicuro, un posto al di sopra di ogni sospetto. Fatto sta che oggi la droga è venuta allo scoperto ed è stata recuperata dalla polizia intervenuta sul posto. Ora si cerca il proprietario delle dosi: nella zona sono 'operativi' diversi spacciatori e per qualcuno di loro la settimana non è iniziata per niente bene.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus