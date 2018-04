06.04.2018 h 14:12 commenti

Pena ridotta al pirata della strada che uccise Pompeo Giordano: in Appello condanna a due anni

Due anni di reclusione, pena sospesa, per l'uomo che il 21 ottobre 2014, all'incrocio tra via Sangro e via Serchio, travolse e uccise l'operaio tessile di 53 anni e poi si allontanò senza prestare soccorso. Gli investigatori arrivarono a lui in poche ore e la macchina era già in carrozzeria. L'imputato, accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso, era stato condannato in primo grado a tre anni con rito abbreviato

Due anni di reclusione con sospensione della pena invece di tre. La corte d'Appello ha ridotto la condanna inflitta in primo grado, con rito abbreviato, a Zoao Dong Xia, il cinese di 43 anni che il 21 ottobre 2014, alla guida della sua auto, travolse e uccise Pompeo Giordano, operaio tessile di 53 anni che viaggiava in sella ad uno scooter. L'incidente avvenne all'incrocio tra via Sangro e via Serchio, al Sacro Cuore. L'operaio morì quasi subito, mentre il cinese si allontanò senza prestare soccorso e portò subito la macchina in una carrozzeria per farla riparare. Polizia municipale e carabinieri arrivarono a lui nel giro di poche ore grazie a due testimoni che fecero in tempo ad annotare il numero di targa dell'auto e lo arrestarono per omicidio colposo e omissione di soccorso. A due anni dal processo con rito abbreviato, oggi, venerdì 6 aprile, la sentenza di Appello. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante costituita dal fatto che dopo lo scontro mortale il cinese se ne andò tentando anche di far riparare subito la macchina per sfuggire alle proprie responsabilità. L'avvocato Giuseppe Nicolosi ha insistito sulla buona condotta processuale, sul risarcimento che nel frattempo la famiglia della vittima ha ottenuto e sul fatto che il suo assistito confessò di aver comprato l'esame per la patente a Napoli, patente che per questo fu poi confiscata. Il cinese, agli inquirenti, spiegò così la sua ignoranza in fatto di cartelli stradali, disse di conoscere solo il segnale di stop e di non parlare l'italiano ma che, nonostante questo, era titolare di una patente da dieci anni.