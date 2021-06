27.06.2021 h 19:43 commenti

Pellegrinaio Novo, ancora un giorno di passione: ritardi e attese al caldo

Nel pomeriggio qualcosa si è inceppato nelle procedure all'hub e si sono accumulati ritardi di oltre un'ora per le persone che dovevano vaccinarsi. In tanti accalcati sotto il tendone nella piazzetta

Ancora una giornata di passione, oggi 27 giugno, all'hub vaccinale del Pellegrinaio Novo dove in tanti hanno lamentato fino ad oltre un'ora di ritardo prima di poter avere il vaccino con l'aggravante che l'attesa per buona parte è stata al caldo sotto il tendone allestito nella piazza dell'ospedale, dove tra l'altro non c'erano nemmeno le sedie. In molti hanno chiesto ai volontari dell'associazione di turno di portare almeno dell'acqua per evitare che la gente si sentisse male.

“Mi è stato cambiato l'hub – spiega Beatrice Cenci, una delle persone in attesa – dal Pegaso al Pellegrinaio. L'appuntamento era alle 16.18 e così verso le 16 mi sono presentata, ma il ritardo era già di un'ora”. E' iniziata così la lunga attesa, prima all'esterno dell'hub, poi dentro, dove la documentazione prestampata per accelerare le procedure non andava bene. “Quando ho presentato il mio modulo – continua Cenci – mi è stato detto che non era valido. Pazientemente ho ricompilato il questionario, ma ho perso tempo, inoltre gli addetti erano solo due e così la coda si è allungata”.

Terminata la parte burocratica è iniziata l'attesa per il vaccino. “Ci hanno diviso in due file una per il Moderna e l'altra per il Pfizer – continua la lettrice – ma poi hanno iniziato a chiamare per orario creando ulteriore confusione. L'unico aspetto positivo era che almeno lì c'era fresco, ma continuavano a mancare le seggiole e così molti hanno atteso in piedi. Poi finalmente verso le 17,35 è stato il mio turno, e alle 17,55 sono uscita”.

Intanto sui social in tanti hanno manifestato la loro rabbia per la lunga attesa al caldo, che avrebbe provocato anche lievi malori soprattutto tra le persone più avanti con gli anni.