05.03.2019

Pedoni più sicuri con il nuovo attraversamento lungo la Sr 66 a Poggetto

L'intervento era stato richiesto dai cittadini che lo attendevano da tempo. Sarà un valido deterrente anche per la ridurre la velocità delle auto.

Si sono conclusi i lavori per l'installazione dei tre passaggi pedonali rialzati e illuminati sulla Sr66 in località Poggetto nel Comune di Poggio a Caiano. L'intervento, richiesto dai cittadini da diversi anni a causa dei numerosi incidenti, garantirà la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. "Siamo orgogliosi di aver portato a termine questo risultato che risponde alle giuste richieste di tanti cittadini. - ha commentato il Presidente della Provincia Francesco Puggelli - Gli attraversamenti e le nuove illuminazioni, oltre a garantire il passaggio delle persone, sono anche un deterrente per le automobili che sfrecciano ad alta velocità. In questo modo saranno incoraggiate a rallentare e a prestare più attenzione".

Gli attraversamenti- si spiega in un comunicato - sono rialzati di pochi centimetri dal manto stradale, in modo da renderli più visibili e indurre chi è alla guida a decelerare, ma senza provocare alcun rumore al passaggio delle macchine, dunque rispettando la quiete dei cittadini. Tutta la segnaletica orizzontale che delimita l'area è completamente illuminata, dunque ben visibile anche nelle ore notturne. La larghezza complessiva di ogni piattaforma varia da dieci a dodici metri, che si aggiungono ai quattro metri occupati dalle strisce bianche per l'attraversamento a piedi.

Puggelli ha annunciato la volontà di andare avanti con i lavori in tutto il territorio provinciale: "Interventi analoghi in favore dei pedoni, lavori di asfaltatura e messa in sicurezza sono in progettazione per la Val Bisenzio, Prato e lungo le altre strade di nostra competenza. Prendersi cura della rete viaria - conclude Puggelli - è una questione fondamentale, necessaria per assicurare adeguate possibilità di spostamento e, soprattutto, la piena sicurezza di automobilisti e pedoni".