22.03.2018 h 11:36 commenti

Pedone travolto mentre attraversa la strada a San Paolo: è grave

L'incidente è avvenuto questa mattina in via Donizetti: la vittima è un uomo di 39 anni e ha riportato un serio trauma cranico

Grave incidente stradale questa mattina 22 marzo a San Paolo. La vittima è un uomo cinese di 39 anni, investito mentre stava attraversando la strada in via Donizetti. E' successo alle 9 e il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso per soccorrere il ferito, che ha picchiato violentemente la testa riportando un importante trauma cranico. Sul posto anche le pattuglie della polizia municipale. L'auto investitrice era condotta da una donna. Secondo le prime testimonianze, il pedone stava attraversando sulle strisce quando è stato travolto. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus