14.01.2020 h 18:52 commenti

Pedone travolto da un'auto mentre attraversa, soccorso in codice rosso

L'investimento è successo nel pomeriggio in via Statale tra l'abitato di Poggetto e Seano. La vittima ha 50 anni ed è stato portato al Santo Stefano

Un pedone di 50 anni è stato investito, verso le 17.45 di oggi 14 gennaio, mentre stava attraversando via Statale tra il Poggetto e Seano. L'uomo, di nazionalità cinese, è stato soccorso dal 118 in codice rosso e trasferito al Santo Stefano. Sul posto sono intervenuti per primi i carabinieri che hanno regolato la circolazione. Poi è arrivata la polizia municipale di Carmignano, che si occuperà dei rilievi di legge e ricostruirà l'esatta dinamica dell'investimento.

Secondo quanto appreso, il pedone stava attraversando nelle vicinanze delle strisce pedonali ma non sopra. L'auto l'ha preso in pieno e l'ha scaraventato a terra, dopo che l'uomo era rotolato sul parabrezza.

In conseguenza dell'incidente il traffico in zona è stato praticamente paralizzato e lunghe code si sono formate in tutte le direzioni, con ripercussioni anche sul viale XVI Aprile.