Pedone investito mentre attraversa via Galcianese

La donna si trovava all'altezza del cimitero della Misericordia ed è stata trasportata al pronto soccorso del Santo Stefano in codice giallo da un'ambulanza del 118

Incidente stradale questo pomeriggio, 16 luglio, in via Galcianese all'altezza del cimitero della Misericordia. Poco dopo le 14,30, una donna di 47 anni di nazionalità cinese è stata investita mentre attraversava la strada da una macchina che viaggiava in direzione centro, guidata da un uomo di origini orientali.

E' intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 47enne al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto la Municipale per i rilievi del sinistro.



