19.12.2018 h 09:49

Pedone investito in viale Marconi, soccorso in codice rosso

È successo ieri sera poco prima delle 22. Sul posto polizia municipale e 118. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test

Grave incidente stradale ieri sera, 18 dicembre, poco prima delle ore 22, in viale Marconi alla rotatoria con via Catani, viale Montegrappa. Un pedone è stato investito da un'Audi 3 guidata da un 29enne di Agliana. L'uomo, marocchino di 48 anni residente a Prato, è finito a terra. Sul posto è sopraggiunta la polizia municipale e un'ambulanza inviata dal 118 che ha portato il ferito al santo Stefano in codice rosso. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L'automobilista è stato sottoposto a alcol test che ha dato esito negativo.

Edizioni locali collegate: Prato

